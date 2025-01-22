ËÌ³¤Æ»È¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù´ë²è¡¦½Ð±é¼Ô¤Ç¡¢¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÎë°æµ®Ç·»á¡Ê62¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¯¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¿·¤·¤¤±üÍÍ¤«¤È¡×°¦¸¤¤È¡È¥¢¥ÊÀã¡É¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿Îë°æµ®Ç·Îë°æ¤Ï¡Ö1·î18Æü¤Ï¥â¥É¥ê¥Ã¥Á·¯6ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡£¥±¡¼¥­¤Ï6Ëç½Å¤Í¡×¤È°¦¸¤¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì