1981年から発売されている和風アイスの代表格「雪見だいふく」の美味しさを、クリーム大福で堪能する『生雪見だいふく』が１年ぶりに復活！アイスクリームではなく、生菓子（チルドスイーツ）として発売される本商品は、ふわふわ食感クリームのやわらかさとやさしい味わいが楽しめます。2024年2月に発売されたときには、2週間ほどであっという間に完売した超人気商品です。今回の復活発売では、新たに開発した伸びのあるもちもちの