ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・前８時）の公式インスタグラムが２２日に更新され、俳優・緒形直人（５７）のプリクラが公開された。「ナベさんのプリ帳にはギャルたちとのプリがたくさん。『無理やり連れて行かれた』と言いながら、意外とノリノリのナベさん。プリは思い出。小さくても大切な思いがたくさん詰まっています」と説明。この日放送された第７８話で、結（橋本環奈）の父・聖人（北村有起哉）と