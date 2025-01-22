ソフトバンクから国内ＦＡ権を行使してロッテに移籍した石川柊太投手が２２日、本拠のＺＯＺＯで自主トレを公開した。快晴の本拠で、昨季限りでソフトバンクを戦力外となった中村亮太投手とキャッチボールなどを行った石川は「新しい環境でのスタートというところで、例年よりちょっと投げる量とかも増やしてきている。結構、いい感じには来てるのではないかな」とここまでの調整に自信をのぞかせた。得意球のパワーカーブに