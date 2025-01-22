◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＯ世界同級１１位・金芸俊（２４日、東京・有明アリーナ）世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）が２２日、横浜市内で試合前記者会見を行った。「バッチリ仕上げました。全力で挑みたい。試合は楽しみにしていただけたら」と力強く宣言した。昨年１２月２４日に予定