結婚すると、夫や妻の家族との関係が新たな課題となることがあります。今回は、義母との間に生じた問題について、どう対処すればよいのか、いくつかのアプローチ方法を考えてみましょう。すぐには反応しない義母からの要求や提案には、すぐに感情的に反応せずに、一度落ち着いて考える時間を持つことが大切です。その上で、冷静な対応を心掛けましょう。前向きな解釈を試みるときには義母からの発言や行動が、否定的に捉えられがち