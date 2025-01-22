【クーパーズタウン（米ニューヨーク州）＝平沢祐】大リーグで数々の金字塔を打ち立てた日本のレジェンドが、新たな勲章を手にした。日米通算４３６７安打を誇るイチロー（本名・鈴木一朗）さん（５１）が２１日、日本人選手として初めて米国野球殿堂入りを果たした。満票にはわずか１票届かなかったものの、メジャーで築き上げた実績が傑出したものであることが改めて証明された。オンライン記者会見に臨んだイチローさんは、