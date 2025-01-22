３０歳以下の映像制作者に贈られる 「ヤング映像クリエーターを励ます賞」 の表彰式が行われました。 【写真を見る】30歳以下の将来性ある映像制作者を表彰「ヤング映像クリエーターを励ます賞」TBSスパークル 加藤優一郎Dが「ホープ賞」最優秀賞にあたる経済産業大臣賞には 利き腕と両足を失った男性を追った ドキュメンタリーを手がけた 山本翼 （やまもと・つばさ） さんが受賞。 また、将来が期待されるクリエーター