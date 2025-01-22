福島県警によると、同県郡山市のJR郡山駅前の横断歩道で22日、軽乗用車が大学受験会場に向かっていた大阪府箕面市の女性（19）をはねた。女性は意識不明の重体。県警は酒気帯び運転などの疑いで、会社員の男（34）を現行犯逮捕した。