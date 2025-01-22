女優の高畑充希（33）、清水美依紗（24）が、米映画「ウィキッド ふたりの魔女」（3月7日公開）の日本語吹き替え版キャストを務める。この記事の写真を見る世界中で愛され続けているブロードウェーミュージカルの待望の映画化。小説「オズの魔法使い」で少女ドロシーがオズの国に迷い込むずっと前にさかのぼり、この国で最も嫌われた“悪い魔女”と最も愛された“善い魔女”の過去をふたりの視点から描いた物語。ダブル主演を務め