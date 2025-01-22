大阪市浪速区の人気観光地「通天閣」の近くで21日、ゲームセンターが入るビルが全焼した火災で、1階に止められていたバイクが激しく燃えていたことが大阪府警浪速署への取材でわかった。バイクが出火元の可能性があるとみて、署が現場検証をして原因を調べている。煙を上げて燃える建物（右下）。左上は通天閣=2025年1月21日午後5時18分、大阪市浪速区、朝日新聞社ヘリから、小杉豊和撮影火災は21日午後5時ごろ発生。署による