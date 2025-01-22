第一生命保険は、現在の運用環境、市中金利動向等の状況を踏まえ、個人保険・個人年金保険のすえ置金等の利率を改定する。なお、すえ置とは、保険金・給付金等のお受取金の全額または一部を、利息をつけてすえ置く取扱い。すえ置金は、いつでも引き出しが可能となっている。個人保険・個人年金保険のすえ置金の利率、年金積立金の利率、契約者配当金の積立利率を改定する。［改定日］4月1日（火）第一生命＝https://www.dai-ichi-l