Gap（ギャップ）のアイコニックなロゴアイテムが、日本の春を象徴させる“桜モチーフ”のデザインで登場。「SAKURA」コレクションとして、Gapストア及びGap公式オンラインストアにて順次販売が始まっています。日本限定の特別なコレクションとしてラインナップするので、ぜひチェックしてみて。「Gap」日本限定『SAKURA』コレクションが登場「SAKURA」コレクションでは、ウィメンズからはクルーネックスウェット、フーディードレス