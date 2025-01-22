石川県宝達志水町の特産品・宝達葛（ほうだつくず）の生産が最盛期を迎え、22日、児童らが葛づくりを体験しました。宝達葛は、粘りが強く、なめらかな舌触りが特徴で、和菓子の原材料などに使われます。葛づくり体験には宝達小学校の2・3年生が宝達葛会館を訪れ、450年受け継がれる伝統の技を学びました。児童は、葛をすだれに乗せ、足で踏みデンプンを搾り取ったり、乾燥前の葛を砕いて分けたりする作業を体験しました。葛づくり