日本Xrealは、ARコンピューティングデバイス「XREAL Beam Pro 5G」を発売した。価格は4万7980円。 Beam Pro 5Gは、スマホ型のARコンピューティングデバイス。SIMカードに対応し、5Gへの接続が可能となっている。 背面には、3Dの写真や動画を撮影できる50MPのデュアルカメラを搭載する。ARグラスと組み合わせることで、3Dコンテンツ体験が楽しめる。 大きさは162.84mm×75.55mm×10mm、重さ