保育所に送迎しようと、母親が車を出した際に２歳の娘をはねる事故があり、娘は死亡しました。警察によりますと、２２日朝７時２０分ごろ、奈良県御所市で「２歳の女の子を車でひいてしまった」と通報がありました。母親は子どもが乗っているものと思い、自宅から路上へ車を数メートル進ませたところで、乗り上げたことに気づいて車を止め、救急車を呼んだということです。女の子は救急搬送され、頭の骨を折るなどして病院