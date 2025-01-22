お笑いコンビ・バッテリィズのエースさんは1月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。芸人仲間とのオフショットを披露しました。【実際の投稿：エース、「あの頃やないか！」芸人仲間との集合写真】「エースくんの笑顔が眩しいです！」エースさんは「あの頃やないか！」とつづり、1枚の写真を投稿。芸人仲間とのオフショットを公開しました。一緒に写っているのは、お笑いコンビの9番街レトロと生ファラオとなり、見ているだけで楽し