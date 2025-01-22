クレアージュ東京 エイジングケアクリニックは1月15日、クレアートが女性に向けて実施した「メイク・眉毛」に関する調査の結果を発表した。調査は2024年8月、20代〜50代の女性400人を対象に行われた。日ごろメイクをする人は62.5%まず、日ごろメイクをしていると回答したのは、62.5%であった。メイクをする理由としては、73.2%が「身だしなみとして」と回答した。「異性に魅力的に見られたい」の回答は2.4%にとどまった。メイクを