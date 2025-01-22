中居正広さんの騒動を巡り、アメリカのファンドがフジ・メディア・ホールディングスに2度目の書簡を送り、すべてのメディアを対象に会見を開くことなどを求めたことが分かりました。アメリカの投資ファンド、ダルトン・インベストメンツは21日、フジテレビの港社長らが17日に開いた会見について「なぜ限られたメディアしか参加させなかったのか、なぜ港社長はほとんどの質問に答えなかったのか、疑問が残った」と指摘したうえ