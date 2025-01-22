茨城県常総市で車が自転車をはねた後、運転手が車を放置してその場を立ち去りました。自転車に乗っていた男性は重傷で、警察はひき逃げ事件として捜査しています。22日午前7時前、常総市大生郷町にある公園の近くの路上で「車と自転車の事故」「自転車が倒れて車が立ち去った」と目撃者から119番通報がありました。警察などによりますと、信号機のない交差点で車が自転車をはねた後、運転手が車を放置して立ち去ったというこ