奨学金の返還を続けながら生活することが厳しい場合には、「返還期限猶予」という制度を利用する方法があります。本記事では、返還期限猶予制度の概要や生活費の節約方法について紹介します。 制度を活用しながら生活費の見直しを行ったり節約を意識したりすることで、少しでも負担が軽くなるようにしましょう。 奨学金の返還期限猶予とは 奨学金を利用して進学したものの、社会人になってからの返還が家計を圧迫す