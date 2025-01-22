作業着を使用する仕事をされている場合、「ほかのものと一緒に洗濯してもよいのか？」「特別な手入れ方法があるのでは？」などと悩まれることもあるかもしれません。 ほかの洗濯物と別に洗う場合は洗濯機を回す回数が増えるため、水道光熱費が余分にかかってもったいないと感じる人もいらっしゃるでしょう。 本記事では、作業着をほかの洗濯物とは別に洗った方がよいのかということについて、洗う際のポイントや洗濯機を