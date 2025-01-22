朝の忙しい時間帯に、手軽にコーヒーとサンドイッチを買う方法として、コンビニとカフェはどちらも人気の選択肢です。しかし、コストや利便性には違いがあります。 本記事では、コンビニとカフェで購入するコーヒーとサンドイッチの価格を比較し、どちらがお得なのかを解説します。どちらの選択肢が自分のライフスタイルに合っているのかを知るための参考にしてみてください。 コンビニとカ