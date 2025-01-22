配達員は、指定時間に間に合うよう配達したり、荷物の積み下ろしをしたりするなど、ただ荷物を届けるだけでなく、気力・体力が削られるような業務をこなしています。 しかし、配達員の時給はほかの業種と比べると高いわけではないようです。この記事では、配達員の仕事内容と、アルバイトやパートで働く配達員の時給を紹介します。 配達員の仕事内容とは？ 配達員の仕事内容には、荷物の積み下ろしや集荷、時