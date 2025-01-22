Jan Strupczewski[ブリュッセル ２１日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）のフォンデアライエン欧州委員長は２１日、革新的な新興企業がＥＵ全域で事業を展開しやすくするため、ＥＵ２７カ国に一律適用されるルールを設けたいとの意向を示した。若い企業が単一市場の恩恵を享受しやすくして、米国に流出するのを防ぐ狙い。委員長はスイスで開かれている世界経済フォーラム（ＷＥＦ）の年次総会（ダボス会議）で演説し、「今日、欧