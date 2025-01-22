Steven Scheer[エルサレム ２１日 ロイター] - イスラエル財務省は２１日、２０２４年に軍事費として約１０００億シェケル（２８０億ドル）を支出したと発表した。２４年末の政府債務残高の対国内総生産（ＧＤＰ）比率は６９．０％と２３年末の６１．３％から上昇し、過去２年間では約９％ポイント上がった。パレスチナ自治区ガザでのイスラム組織ハマスとの戦闘と、レバノンの親イラン武装組織ヒズボラとの戦いが支出増の主因