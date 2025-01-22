グラビアアイドルの似鳥沙也加が18日（土）、美脚際立つレオタードショットを公開した。【別カット】白ニットのランジェリー姿が可愛い、似鳥沙也加のウィンターグラビア100万人を超えるフォロワー数を誇り、“インスタグラビア”の先駆者として絶大な人気を誇る似鳥沙也加。似鳥は18日、「好きな写真の1枚です」とXを更新。スラリ美脚が目を引くレオタードショットを公開した。投稿には「最高」「完璧なポージングだね」「すんご