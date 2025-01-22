年明け最初のパリでのイベントは「パリ横断」。およそ700台のヴィンテージカー、バイク、モペッド、自転車、バス、トラクターが参加する。年明けの1月と8月、年に二回開催されるイベントだ。octane.jpでも何度かお伝えしているので、知っている人も多いだろう。この冬の部は、スタート地点のヴァンセンヌ城を出発し、指定されたコースを回って再びヴァンセンヌ城に戻るというものだ。【画像】パリならではの風景と車を、美しい写真