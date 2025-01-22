本格ハイブリッド搭載の「クロストレック」米国で発売へ！スバルの米国法人は2025年1月16日、「クロストレック ハイブリッド 2026年モデル」を発表しました。本格ハイブリッドを搭載したスバル「クロストレック」新型クロストレック ハイブリッドは、2.5リッター水平対向エンジンとトランスアクスルを中心に、電気モーター・ジェネレーターおよび電気トラクション・モーターが組み合わされたシリーズパラレル式の次世代ストロ