ＴＢＳ系情報番組「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）が２１日に放送され、まさかの大物俳優がサプライズで登場した。番組では同局の御手洗菜々アナウンサーが横浜赤レンガ倉庫で開催の「酒処鍋小屋２０２５」をリポート。その中で宮城・仙台発祥という「痛風鍋」を紹介した。料理を提供するかき小屋には長身でマスクをした男性料理長の姿が。御手洗アナが牡蠣（かき）、あん肝、白子などがたっぷり入った鍋を実