バスケットボール男子で、各国のトップ大学が集う国際大会「ＷｏｒｌｄＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＢａｓｋｅｔｂａｌｌＳｅｒｉｅｓ」（ＷＵＢＳ）の主催者は２２日までに、第４回大会の開催を発表した。４回目となる今年は、２０２５年８月９日〜１１日の３日間、東京・代々木第二体育館で行われる。大学バスケの認知向上や次世代のアスリート育成を目的とし、運営を支える学生ボランティアや国際色豊かな応援スタイルなど、