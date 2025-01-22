東海地方は、24日(金)まで昼間は春のような暖かさが続きますが、週末以降は、次第に寒さが戻ってきそうです。寒暖差が大きくなるため、体調管理に気をつけてお過ごしください。今日22日夜にかけて穏やかな晴天今日22日13時現在、東海地方は、スッキリと晴れている所が多くなっています。夜にかけても、高気圧圏内が続くため、安定して晴れるでしょう。雨や雪の心配はほとんどなさそうです。日差しの暖かさが感じられる陽気ですが