(C)創通・サンライズ ガンダムシリーズ最新作の劇場先行版「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」の公開を記念して、同作のオリジナルサウンドトラック4曲が、各種音楽サービスにて配信開始。いずれも、日本語タイトルネーミングおよび英題監修は鶴巻和哉監督が担当している。 配信曲は「目覚めたい魂たち(I_004)」(作曲:照井順政)、「クランバトル(I_011)」(作曲:蓮尾理之)、「秘密(I_017)」(作曲: