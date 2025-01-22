イラストレーター・モデラー 横山宏、クリエイター タケヤマ・ノリヤが手掛けるコラボ作品「ケローネン」のカプセルトイ第三弾が見参！ユニーク＆スタイリッシュな新作アイテムにフィーチャー！☆新作カプセルトイ「ケローネン」のイメージをみる（写真16点）＞＞＞＞ベネリックのカプセルトイシリーズより、「ケローネン ザ・カプセルトイ3」が全国のカプセルトイ自販機にて1月中旬よりリリースされる。代表作『マシーネンクリ