俳優の秋野暢子（68）が22日、自身のブログを更新し、定期的に行っているPET検査の結果が「クリア」であったことを報告した。【写真】「だいぶ安心の域」近影ショットで報告した秋野暢子秋野は2022年7月に食道がんを公表し、23年2月に寛解したことを報告。きょう22日のブログでは「再発、転移は無し！」と喜びをつづり、前回の検査で気になっていた右のリンパの光も消えていたと明かした。治療開始から2年半が経過し、「『大