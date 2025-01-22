◇プロボクシングWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBO11位 金芸俊（韓国）（2025年1月24日東京・有明アリーナ）プロボクシング世界4団体スーパーバンタム級タイトルマッチ（24日、東京・有明アリーナ）の公式会見が22日、横浜市内のホテルで開かれ、統一同級王者・井上尚弥（31＝大橋）が挑戦者のWBO同級11位・金芸俊＝キム・イェジュン＝（32＝韓国）と初め