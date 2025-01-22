スタジオジブリの宮崎駿監督が長年乗っていた「シトロエン2CV」が、ジブリパーク（愛知県長久手市）に展示されることになった。宮崎監督の映画「ルパン三世カリオストロの城」にも登場した愛車だ。「ジブリの大倉庫」の中央階段を見て回る来園者=2022年11月1日午前10時21分、愛知県長久手市、溝脇正撮影県によると、宮崎監督は長男の宮崎吾朗監督を保育園に送り迎えするため、50年以上前にシトロエン2CVを初めて購入。愛着が