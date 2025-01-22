東京タワーのふもとに広がる、港区芝公園。そこには、浄土宗七大本山のひとつであり、600年の歴史を持つ『大本山 増上寺』がある。増上寺は2024年12月、お賽銭に“PayPay”を導入したことで大きな反響を呼んだ。 参考：【写真】PayPay決済でお賽銭をした画面の様子 今回は、増上寺執事参拝部長の武智公英氏にその背景をインタビュー。1年のなかでもっとも多くの参拝者が訪れる年末年始を終え、PayPay賽銭はど