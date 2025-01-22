3月20日(木)〜23日(日)にニコニコ動画で開催される「歌ってみた Collection 〜2025 Spring〜」の公式サイトがオープンしました。≪歌コレ2025春公式サイトはコチラ≫2025年春開催の歌コレでは、TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」とのコラボ企画の開催が決定。本作の主題歌やキャラソンなどの歌ってみた対象の特別賞が用意されます。さらに、ニコニ・コモンズでは今回のコラボに使用できる楽曲のオフボーカル音源を配