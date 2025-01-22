Mrs．GREEN APPLEのギタリスト 若井滉斗が、1月22日（水）までに自身のInstagramを更新。新曲「ダーリン」MVのオフショットを公開した。【写真】大量のキャンドルに囲まれる若井■「泣ける」と話題の新曲今回投稿されたのは、2024年12月25日にNHK総合で放送された「Mrs．GREEN APPLE 18祭」のテーマソングとして、Mrs．GREEN APPLEが書き下ろした楽曲「ダーリン」MVのオフショット。18歳世代の「本音」をベースに制作された