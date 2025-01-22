「紀ノ国屋」は、1月22日（水）から、「折りたためる保冷カゴバッグ」の新色を、一部店舗で販売している。【写真】ワインレッドとネイビーもかわいい！新色3種一覧■ラインナップは全3色今回登場した「折りたためる保冷カゴバッグ」の新色は、シルバーグレー、ワインレッド、ネイビーの全3色。23cmのマチ付きでレジカゴにすっぽり収まるサイズ感と折りたたみ収納が可能な便利な機能はそのままに、普段使いにあわせやすい3