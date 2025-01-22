ÉÂµ¤¸øÉ½¤«¤é10Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤ëÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡Ö¥¿¥Ã¥­¡¼&Íã¡×(2002Ç¯·ëÀ®)¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¥Ç¥å¥ª¤Î²ò»¶¡¢°ì»þ´ü¤Ï¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤âµÙ»ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º£°æÍã¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤â¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¢ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö½¼¼Âº£°æ¡×¤ÈÉÕ¤±¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÇòÈ±¤âº®¤¸¤ë¼«Á³¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤¬¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¶á±Æ¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×