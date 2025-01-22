指示役「ルフィ」らによる一連の強盗のうち、東京・狛江市で90歳の女性が死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われている54歳の実行役の男の初公判が開かれ、男は「参加した認識はある」と述べた一方、起訴内容を一部否認しました。野村広之被告は2023年1月、仲間と共に、東京・狛江市の住宅に押し入り、住人の当時90歳の女性をバールで殴るなどして死亡させたうえ、高級腕時計などを奪った罪に問われています。22日、東京地裁立