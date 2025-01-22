レーカーズの八村（右）と記念写真に納まるドジャース移籍が決まった佐々木＝21日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】プロ野球ロッテからポスティングシステムで米大リーグ、ドジャース移籍が決まった佐々木朗希投手が21日、米プロバスケットボールNBAレーカーズの試合があるロサンゼルスの会場を訪れ、八村塁から激励を受けた。両チームは本拠地が同じロサンゼルス。先発として活躍することが期待される佐々木はNBAの