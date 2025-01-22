米大リーグのマリナーズなどで活躍し、日米通算４３６７安打を誇るイチロー（本名・鈴木一朗）氏（５１）が２１日（日本時間２２日）、日本人初の米国野球殿堂入りを果たした。イチロー氏は常に緊張感を持って打席に入ったという。オリックス、マリナーズで共にプレーした長谷川滋利（しげとし）氏は「ぼろ負けしている時に適当に打つのは相手投手に対して失礼だと、よく言っていた」と振り返る。全力で投手に挑んだ１万７３４