イチローのものまねで知られるお笑い芸人、ニッチロー（46）が22日、インスタグラムを更新。米国の野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（51＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）を祝福した。ニッチローは「ICHIROさんアメリカ野球殿堂入りおめでとう御座います」とコメントした。そして「『小さな事を積み重ねることが、とんでもないところに行くただ一つの道』というICHIROさんの言葉がありましたがその言葉通りとん