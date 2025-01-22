ノマドマーケティングは2025年1月20日、「ポリアモリーに関する意識調査」の結果を発表した。同調査は2024年12月5日、既婚者向けマッチングアプリ「既婚者クラブ」のユーザー0歳~59歳までの男女3,000人を対象にインターネットで実施した。ポリアモリーとは関係者全員の合意を得た上で、複数のパートナーと関係を結ぶ恋愛スタイルのこと。二股や浮気とは異なり、全員との合意を得ている点が異なる。ポリアモリーの人と交際したこと