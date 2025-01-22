Julio-Cesar ChavezAndrew GoudswardJason LangeNathan Layne[ワシントン ２１日 ロイター] - 第２次トランプ米政権発足から２日目の２１日、連邦議会議事堂を襲撃しバイデン政権への移行を妨害した２０２１年１月６日の事件で服役していたトランプ氏支持者が２０日の大統領恩赦を受けて大量釈放された。連邦刑務所局によると、連邦管理の刑務所から２１１人が出所した。この中には警察官襲撃者も含まれる。事件では警察