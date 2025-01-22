２０日、調印式でスピーチする武田薬品工業のシニアバイスプレジデントで武田（中国）投資総裁の単国洪（ぜん・こくこう）氏。（成都＝新華社記者／董小紅）【新華社成都1月22日】日本の武田薬品工業の中国事業を統括する持ち株会社、武田（中国）投資は20日、四川省成都市の成都高新技術産業開発区と投資協力協定を締結したと発表した。同市に武田中国イノベーションセンターを設立し、人工知能（AI）やビッグデータなど先進技