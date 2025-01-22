１３日、氷上練習するハルビンフィギュアスケートチーム・アイスダンスグループのアスリートたち。（ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）【新華社ハルビン1月22日】中国黒竜江省ハルビン市では、2月7日に開幕する第9回アジア冬季競技大会（冬季アジア大会）が間近に迫り、ウインタースポーツの祭典を迎えるムードが高まっている。１３日、氷上練習するハルビンフィギュアスケートチームのアスリートたち。（ハルビン＝新華社記者／謝